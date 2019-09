Huawei stellt Top-Smartphone Mate 30 am 19. September vor

Huawei wird sein neues Top-Smartphone am 19. September in München vorstellen. Es könnte allerdings wegen der US-Blockade nur ohne vorinstallierte Google-Apps erscheinen, was schlecht für die Verkaufschancen in Europa wäre. Huawei bestätigte den schon seit einiger Zeit kolportierten Termin zur Vorstellung des Modells Mate 30 mit einem wenige Sekunden langen Video ohne weitere Details.

Die US-Regierung hatte Huawei Mitte Mai unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit dürfen US-amerikanische Unternehmen – auch etwa Google und Chip-Zulieferer – nur mit spezieller Erlaubnis Geschäfte mit Huawei machen. Die Blockade wurde zwar ausgesetzt – aktuell bis Mitte November. Google darf aber nur bereits im Markt eingeführte Modelle weiter mit Updates versorgen – das Mate 30 dürfte als neues Gerät gelten, für das der Aufschub der Blockade nicht gilt.

Erstes Gerät mit Android-Alternative soll kommen

Huawei arbeitet derzeit an seinem eigenen Betriebssystem, das in China HongmengOS und im Westen als HarmonyOS vermarktet werden soll. Anfang August hieß es, HarmonyOS solle zunächst nur auf preiswerten Smartphones eingesetzt werden. Ein erstes Mobiltelefon mit HarmonyOS sollte parallel zum Mate 30 herausgebracht werden.





Vincent Pang, Vize-Präsident von Huawei, hält aber weiterhin an Android auf Huawei Smartphones fest. Erst vor kurzem sagte er im One World Trade Center in New York vor Medien: "Unsere neuen Telefone werden weiterhin auf Android basieren." Und bekräftigte gleichzeitig, dass Huawei einen Standard, ein Ökosystem und eine Technik beibehalten wolle. Man darf also gespannt sein, mit welcher Software-Ausstattung Huawei sein Flaggschiff-Phone präsentiert.











(Mit Material der dpa) / (axk)