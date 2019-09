Huawei strebt europäisches Smartphone-Ökosystem an

Huawei arbeitet daran, ein europäisches Ökosystem für Smartphones und andere mobile Geräte zu etablieren. Das sagte Huaweis Chairman Eric Xu in einem Interview mit dem Handelsblatt. In China habe das Unternehmen bereits ein eigenes Ökosystem für Smartphones aufgebaut, in Europa wäre das ebenfalls möglich. Dabei müsse das Ökosystem nicht zwingend von Huawei kommen. "Wenn Europa sein eigenes Ökosystem für smarte Endgeräte hätte, würde Huawei es benutzen", sagte Xu.

Nach Xus Angaben sei Huawei bereits im Gespräch mit europäischen Unternehmen, um diese Pläne zu diskutieren. Namen wollte Xu jedoch nicht nennen, heißt es im Handelsblatt. Xu rechnet jedoch damit, dass Details bis Ende 2019 oder Anfang 2020 geklärt werden können. Dabei erhofft er sich indirekt Unterstützung von der Politik: "Die EU-Staaten sprechen seit Jahren von digitaler Souveränität. Warum bauen Sie dann nicht ein eigenes Ökosystem für smarte Endgeräte aus?" Ein solches System würde Huawei dann nicht nur selbst nutzen wollen, sondern Huawei würde auch langfristig darin investieren.

Das von Huawei angedachte System müsse jedoch offen für US-Applikationen gehalten sein, konstatiert Xu. Teil des Ökosystems könnten demnach Open-Source-Betriebssysteme wie Android und das von Huawei derzeit entwickelte Harmony OS sein.

Eigeninteresse

Ganz uneigennützig ist das Vorgehen von Huawei jedoch nicht. Das Unternehmen ist derzeit ein gewichtiger Faktor im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Trump hatte Huawei Mitte Mai auf eine schwarze Liste mit Unternehmen setzen lassen, die Geschäfte mit US-Unternehmen wie Google und Chip-Zulieferern nur mit spezieller Erlaubnis machen dürfen. Die Blockade ist derzeit zwar vorübergehend ausgesetzt, aber es wurde deutlich, dass diese und die vorangegangene Aussetzung nur aufgrund von Zugeständnissen der chinesischen Regierung geschah. Huawei will jedoch kein Spielball in diesem Handelskonflikt und auch nicht Teil eines möglichen Handelsabkommens zwischen China und den USA sein. Denn Huawei sieht dadurch seine Geschäfte außerhalb Chinas gefährdet.







Das betrifft vor allem Huawei-Komponenten zur Ausrüstung von Mobilfunknetzen, aber auch die Smartphone-Sparte. So kann Huawei trotz Aussetzung der US-Sanktionen sein neues High-End-Smartphone Mate 30 nicht mit Google-Apps und -Services ausstatten, denn Google verweigert Huawei die Lizenz dafür. Ein Android-Smartphone ohne Google-Apps und -Services dürfte sich aber auf dem europäischen Markt kaum verkaufen lassen. Entsprechend sucht Huawei nach einem Ausweg. Neben der Etablierung eines eigenen Ökosystems für Smartphones in Europa mit Harmony OS könnte dies die Beteiligung an einem neuen europäischen Ökosystem sein, für das sich Huawei nun stark macht. (olb)