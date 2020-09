"Hyrule Warriors: Age of Calamity": Zelda-Prequel zu "Breath of Wild" kommt

Am 20. November 2020 erscheint "Hyrule Warriors: Age of Calamity", zu Deutsch "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung", für die Switch-Spielekonsolen. Der Titel spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und behandelt die dort am Rande thematisierte Verheerung Ganon.

Zuständig ist das Entwicklerstudio Koei Tecmo Games, das schon frühere "Hyrule Warriors"-Spiele (mit-)entwarf. Stellte Nintendo in "Breath of the Wild" als Vorzeigetitel für die Switch die neue offene Spielwelt in den Fokus, fokussiert sich "Hyrule Warriors: Age of Calamity" auf das Kampfsystem in Richtung Hack'n'Slay – aber in der gleichen Welt. Die Entwickler versprechen 1-gegen-1000-Kämpfe, auf Wunsch auch zu zweit im Koop.

Link, Zelda und die vier Recken

Bei "Hyrule Warriors: Age of Calamity" handelt es sich nicht um das angekündigte Sequel zu "Breath of the Wild", sondern soll die Zeit bis dessen Veröffentlichung überbrücken. Spieler schlüpfen in die Rolle von Link, Zelda oder den vier Recken Hyrules (Daruk, Mipha, Revali und Urbosa). Erste Screenshots zeigen das Spielgeschehen.

"Hyrule Warriors: Age of Calamity" beziehungsweise "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" lässt sich in Nintendos eShop bereits für 60 Euro vorbestellen. (mma)