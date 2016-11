Der neu gewählte BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke dringt darauf, dass die Förderung von Start-Up-Unternehmen und Jungunternehmern weiter ausgebaut wird.

Jungunternehmer finden in Baden-Württemberg aus Sicht des neuen Chefs des Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) noch nicht die angemessene Unterstützung. "Wir müssen eine innovative Start-up-Kultur stärken, um die Leistungsfähigkeit der ganzen Wirtschaft für die Zukunft zu sichern", sagte der neu gewählte BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke. Es gebe bereits gute Ansätze und Fortschritte, aber in der Breite sei die Start-up-Förderung noch nicht angekommen. So könnte die Wirtschaft den Jungunternehmern etwa Büros zur Verfügung stellen oder administrativ helfen, sagte Grenke.

Dazu passt, dass Google gerade angekündigt hat, auch in Berlin einen eigenen Campus für Firmengründer aufzubauen, nachdem entsprechende Einrichtungen bereits in fünf Städten weltweit bestehen – darunter London, Madrid und Warschau. Das Berliner Zentrum soll von 2017 an auf 2400 Quadratmetern eine Anlaufstelle für Informationen, Trainings und Zusammenarbeit bieten.

Erst am vergangenen Dienstag hat auch die EU-Kommission eine umfassende Startup-Initiative auf den Weg gebracht. Sie will damit "den vielen innovativen Unternehmern in Europa die besten Chancen eröffnen, weltweit führend zu werden" und etwa erfolgreichen Internet-Konzernen aus den USA wie Amazon oder Google die Stirn bieten zu können. Dazu gehört, dass Gründer nicht mehr nur Wagniskapital, sondern bei einer Pleite auch eine "zweite Chance" erhalten sollen und nach höchstens drei Jahren vollständig von Schulden befreit werden.

Die Kommission will zudem Ökosysteme fördern, in denen Start-ups mit potenziellen Partnern wie Investoren, Universitäten, Forschungszentren und Kunden in Kontakt kommen können. Nicht zuletzt verspricht sie Maßnahmen einzuleiten, "um die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums" durch den Mittelstand zu beflügeln und für einen besseren Zugang von Start-ups zur Vergabe öffentlicher Aufträge in Europa zu sorgen. (mit Material von dpa) / (pen)