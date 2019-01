IMDb Freedrive: Amazon startet Streaming-Dienst mit Werbung

Amazon betreibt in den USA mit IMDb Freedrive einen weiteren Streaming-Dienst, über den Nutzer Serien und Filme ansehen können. Im Gegensatz zu Amazon Prime ist Freedrive grundsätzlich kostenlos, man braucht lediglich einen IMDb-Account. Stattdessen finanziert sich Freedrive über Werbeanzeigen, die während der Videos eingeblendet werden sollen.

Laut einer offiziellen FAQ zu IMDb Freedrive lassen sich diese Werbeeinblendungen nicht überspringen. Eine Möglichkeit, die Anzeigen durch ein Abo zu umgehen, wird es demnach ebenfalls nicht geben. Die verfügbaren Filme und Serien können auch nicht gekauft oder – bei einem kostenlosen Dienst keine Überraschung – heruntergeladen werden.

IMDb Freedrive operiert komplett unabhängig von Amazons anderem Abo-Dienst Prime. Der werbefinanzierte Streaming-Service kann auf Fire-TV-Geräten oder im Browser angeschaut werden. Apps für Android- und iOS-Geräte hat Amazon bisher nicht angekündigt.

Das gibt es bei Freedrive zu sehen

IMDb Freedrive ist aktuell ausschließlich in den USA verfügbar, Hinweise auf einen möglichen Starttermin in Europa gibt es nicht. Zum Filmangebot gehören unter anderem Drive, Der Patriot, Last Samurai und Gattaca. Im Serienangebot finden sich viele US-Reality-Serien wie The Bachelor und Kitchen Nightmares, aber zum Beispiel auch Fringe. Falls Freedrive irgendwann nach Deutschland kommt, dürfte das Angebot aber ohnehin anders aussehen.

Auf der CES in Las Vegas hat Amazon dem Technik-Magazin Cnet derweil verraten, dass mittlerweile 30 Millionen Fire-TV-Geräte genutzt werden. Damit dürfte Amazons Streaming-Geräte den Markt anführen Die Internet Movie Database IMDb gehört seit 2015 zu Amazon. (dahe)