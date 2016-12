(Bild: NASA TV)

2,5 Tonnen Nachschub sollte ein Transporter zur Raumstation ISS bringen. Doch kurz nach dem Start gibt es massive Probleme. Die Crew muss vorerst auf weitere Fracht – und Weihnachtspost – verzichten.

Ein russischer Frachter mit 2,5 Tonnen Nachschub für die Internationale Raumstation ISS ist wegen schwerer technischer Probleme kurz nach dem Start abgestürzt. Der Transporter vom Typ Progress sei etwa 190 Kilometer über der schwer zugänglichen und unbewohnten Gebirgsregion Tuwa in Russland verloren gegangen, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag in Moskau mit. "Die Mehrheit der Fragmente ist in (...) der Atmosphäre verbrannt."

Versorgung der Astronauten nicht gefährdet

Die Versorgung der sechs Raumfahrer auf der ISS sei trotz des Ausbleibens von Nahrungsmitteln und Treibstoff nicht gefährdet, hieß es. Man könne den für Februar geplanten nächsten Start vorziehen.

Nach dem Abheben der Sojus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur (Kasachstan) habe sich die dritte Stufe möglicherweise zu früh getrennt, teilte die Flugleitzentrale bei Moskau mit. Der Kontakt sei abgerissen. Der Transporter sollte neben frischem Proviant auch private Post und einen neuen Raumanzug zur Station bringen.

Der Frachter sollte ursprünglich am Samstag an der ISS rund 400 Kilometer über der Erde andocken. Derzeit arbeiten drei Russen, zwei US-Amerikaner und ein Franzose auf dem Außenposten der Menschheit.

Unfallursache noch nicht geklärt



Russische Sojus-Trägerraketen gelten eigentlich als zuverlässig, aber im Frühjahr 2015 war schon ein Versorgungsflug zur ISS gescheitert. "Wenn ein Unfall passiert ist, könnte es ein Versagen des Antriebs sein, der in Woronesch hergestellt worden ist, oder ein Versagen der Steuerung, die nach ersten Angaben beim Werk "Kommunar" in Charkiw programmiert worden ist", sagte ein Experte. (dpa) / (mho)