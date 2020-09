IT-Job-Summit: Finden Sie auch online Ihren neuen Traumjob

Der IT-Job-Summit geht neue Wege: Nach der Premiere 2019 wird er im kommenden Herbst erstmals virtuell im Netz stattfinden. Am 6. und 23. Oktober rufen zahlreiche Arbeitgeber zu der Jobmesse von heise jobs und Jobware.

Der IT-Job-Summit ist eine Weiterentwicklung der erfolgreichen bundesweiten IT-Jobtage. Unternehmen und interessierte Stellensuchende mit Schwerpunkt IT/Digital können sich hier ungezwungen kennenlernen und austauschen. Am 6. Oktober liegt der Schwerpunkt auf den Westen Deutschlands und am 23. Oktober richtet sich die Messe an Bewerber und Unternehmen aus dem Süden. Die Anmeldung unter den beiden Links oben und die Teilnahme sind kostenlos.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

Vorträge und Interaktion

Angekündigt haben sich bisher die Unternehmen und Institutionen real.digital, YessPress, die Bayerische Polizei, BSI, das Bundeskriminalamt, BWI GmbH, DEVK, HÄVG Rechenzentrum GmbH, Heise Medien Gruppe, ITSP Services GmbH, Jobware, KLEMM & Cie., Method Park Holding AG, msg group, QAware GmbH, Stadtwerke München sowie ZITiS. Sie werden ihre aktuellen Stellenangebote, Aus- und Weiterbildungsplätze sowie berufsbegleitende Studiengänge präsentieren. Abgerundet wird die Veranstaltung jeweils durch einen Lebenslauf-Check der Jobware Personalberatung sowie zahlreiche Vorträge auf der virtuellen Themenbühne.

Das Vortragsprogramm dreht sich um Themen wie SmartWork, Agilität, Recruiting Mindset und Personalgewinnung in Zeiten der Digitalisierung. Um den Teilnehmern auch virtuell einen Austausch zu ermöglichen, bietet das Veranstaltungstool "Talque" mehrere Möglichkeiten zum Networking wie Chats unter vier Augen mit zukünftigen Arbeitgebern und/oder Kollegen. (anw)