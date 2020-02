IT-Jobtag: Arbeitgeber präsentieren sich bei Heise in Hannover

IT-Jobsuchende können kommende Woche direkt mit Arbeitgebern sprechen. Am 4. März findet die exklusive Jobmesse in ihrer "Heimat" in Hannover statt, von 16 bis 20 Uhr im Verlagsgebäude der Heise Medien.

Begleitet wird der Begegnungstag von einem individuellen Lebenslaufcheck der Jobware Personalberatung für IT-Job-Interessierte, die Möglichkeit, ein Bewerbungsfoto machen zu lassen, und von einem leckeren Catering. Für Hannover gemeldet sind zum Beispiel Rossmann, die Polizei Niedersachsen, TÜV Nord, Concordia Versicherungen und Eon. Obendrein öffnet die c't-Redaktion ihre Labore und führt die Besucher hindurch.

Wenn Sie ITler sind – sei es als Systemadministrator, Softwareentwickler oder Projektmanager – und teilnehmen wollen, registrieren Sie sich bitte kostenlos. Interessierte Unternehmen mögen sich für Buchungen und weitere Informationen an Christiane Klingenbrunn oder Jonas Wiesner wenden. Unternehmen und Organisationen können sich auf dem IT-Jobtag an Stehtischen präsentieren und neben Fachvorträgen von Experten aus dem Hause Heise auch selbst welche abhalten.

