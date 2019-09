IT-Jobtag: Arbeitgeber und Arbeitsuchende finden in Karlsruhe und Frankfurt a.M.

Nach einem erfolgreichen IT-Jobtag in Stuttgart am vergangenen Dienstag zieht die Karawane weiter. Nächste Station der Veranstaltung, auf der Arbeitgeber unkompliziert und direkt Job-Interessenten begegnen, ist am 18. September Karlsruhe. Von 12 bis 17 präsentieren sich dort im IHK Haus der Wirtschaft zwölf Unternehmen, darunter Promatis, Init, Brumel, KRZ, Kenbun, ITK, VBL, Lovion, IPG und Romelag.



heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online mehr anzeigen

Eine Woche später zeigen sich in Frankfurt am Main 15 Arbeitgeber, unter anderem die Deutsche Bank, NEXUS und it.sec. Der IT-Jobtag von heise Jobs und Jobware läuft von 13 bis 18 Uhr in der Klassikstadt, Orber Straße 4A.

Die Veranstaltungen inklusive aller Angebote wie ein Lebenslauf-Check oder Bewerbungsfotos sind kostenlos. Interessierte Arbeitgeber können sich hier anmelden oder Christiane Klingenbrunn und Jonas Wiesner anschreiben, Job-Interessierte mögen sich für Karlsruhe und für Frankfurt kostenlos registrieren.

Weitere IT-Jobtage 2019:

So ging das 2018 auf dem IT-Jobtag in Frankfurt am Main zu:

(anw)