IT-Jobtag: Arbeitgeber und Arbeitsuchende finden sich in Hannover

Am morgigen Dienstag kehrt der IT-Jobtag wieder an seinen Ursprungsort zurück. Arbeitgeber werden sich ab 16 Uhr im Verlagsgebäude der Heise Medien Arbeitssuchenden präsentieren. Adresse: Karl-Wiechert-Allee 10.

Teilnehmende Firmen sind Adesso, Amadeus Fire, BWS, Exxeta, Governikus, Hacon, HDI, H&D, Jobvector, Jobware, KWS, Prodware, Quanto, Rossmann, Sepp-Med, TUI, VHV und Heise selbst. Zum Programm gehören Führungen durch die Labors der c't, ab 20 Uhr wird auf dem Heise-Campus gegrillt.

Die Veranstaltungen inklusive aller Angebote wie ein Lebenslauf-Check oder Bewerbungsfotos sind kostenlos. Interessierte Arbeitgeber können sich hier anmelden oder Christiane Klingenbrunn und Jonas Wiesner anschreiben, Job-Interessierte mögen sich für Karlsruhe und für Frankfurt kostenlos registrieren.

Weitere IT-Jobtage 2019:

So ging das 2018 auf dem IT-Jobtag in Frankfurt am Main zu:

