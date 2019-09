IT-Jobtag: Arbeitgeber und Arbeitsuchende kommen nach Frankfurt und Hannover

18 Arbeitgeber wollen sich am kommenden Mittwoch in Frankfurt am Main auf dem IT-Jobtag präsentieren. Unter anderem die Deutsche Bank, NEXUS und it.sec sind von 13 bis 18 Uhr in der Klassikstadt, Orber Straße 4A für Gespräche mit Jobsuchenden bereit.

Danach steuert der IT-Jobtag von heise Jobs und Jobware Hannover an. Am Dienstag, dem 1. Oktober geht es um 16 Uhr los im Verlagsgebäude Heise Medien in der Karl-Wiechert-Allee 10.

Die Veranstaltungen inklusive aller Angebote wie ein Lebenslauf-Check oder Bewerbungsfotos sind kostenlos. Interessierte Arbeitgeber können sich hier anmelden oder Christiane Klingenbrunn und Jonas Wiesner anschreiben, Job-Interessierte mögen sich für Karlsruhe und für Frankfurt kostenlos registrieren.

Weitere IT-Jobtage 2019:

So ging das 2018 auf dem IT-Jobtag in Frankfurt am Main zu:

