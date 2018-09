IT-Jobtag: Arbeitgeber und Bewerber treffen sich am Mittwoch in Karlsruhe

Karlsruhe ist die nächste Station des IT-Jobtags. Am 26. September, also am kommenden Mittwoch, präsentieren sich Arbeitgeber von 12 bis 18 Uhr im dortigen IHK Haus der Wirtschaft mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen. Präsentiert werden auch berufsbegleitende Studiengänge aus dem ITK-Segment. Bewerber können vor Ort ferner kostenlose Bewerbungsfotos vom Profi-Fotografen machen lassen, ebenso wird ein Lebenslaufcheck geboten. Zu den Arbeitgebern, die sich vor Ort vorstellen, zählen Firmen wie Robert Bosch, Arvato, EnBW und Gameforge.

Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich können auf dem IT-Jobtag von heise Jobs und Jobware in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen. Geboten werden auch Vorträge. So spricht zum Beispiel der Arbeitsmarktkenner Peter Ilg über die Auswirkung der Digitalisierung der Arbeit. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sollten sich lediglich für die Veranstaltung hier registrieren.

