Kommende Woche bietet sich für Bewerber in Leipzig die Gelegenheit, mit Arbeitgebern zu sprechen, die Bewerber suchen. Begleitet wird der Jobtag von einem Rahmenprogramm.

Und wieder bieten sich auf einem IT-Jobtag für Bewerber Gelegenheiten, auf Arbeitgeber zu treffen: und zwar am 26. April im Mariott Hotel, Am Hallischen Tor 1 in Leipzig. Bewerber sollten sich lediglich kostenlos registrieren.

Der IT-Jobtag von heise jobs und Jobware wird von einem Rahmenprogramm begleitet: Die Besucher können unter anderem einen individuellen Lebenslaufcheck der Jobware-Personalberatung kostenlos in Anspruch nehmen und sich ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen lassen.

Begleitet wird die Jobmesse von Vorträgen rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere. Zum Beispiel geht es um Bewerbungsmythen und hochautomatisiertes, vernetztes Fahren.

