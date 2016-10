Im Gebäude der Heise Medien Gruppe in Hannover werden wieder Arbeitgeber aus der ITK-Branche ihre Stellenangebote präsentieren.

Am 10. November laden heise jobs und Jobware zum 6. IT-Jobtag ein. Aussteller aus der ITK-Branche präsentieren in der Heise Medien Gruppe in Hannover von 14.30 bis 19 Uhr aktuelle Stellenangebote, Aus- und Weiterbildungsplätze sowie Studiengänge.

Im direkten Gespräch können sich Bewerber und Arbeitgeber kennenlernen und austauschen. Außerdem bekommen die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die Testlabore der c't. Teilnehmer müssen sich lediglich vorher unter heise.de/jobtag registrieren. (anw)