Der IT-Jobtag zieht weiter: Demnächst können Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich in Frankfurt am Main in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen

Am 31. August präsentieren sich Arbeitgeber von 14 bis 20 Uhr im IHK-Gebäude am Börsenplatz in Frankfurt am Main mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen. Präsentiert werden dort auch berufsbegleitende Studiengänge aus dem ITK-Segment. Als Rahmenprogramm gibt es Fachvorträge, eine Karriereberatung und es werden professionelle Bewerberfotos gemacht.

Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich können auf dem IT-Jobtag in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sollten sich lediglich für die Veranstaltung hier registrieren.

Vorgesehen ist auch eine Besichtigung der Börse Frankfurt um 15.30 Uhr. Geboten werden ein Besuch der Galerie mit Blick auf den Handelssaal sowie Einführungsvorträge zu den Grundlagen des Börsenhandels einschließlich Xetra-Präsentation sowie die Darstellung der Struktur und Organisation der Gruppe Deutsche Börse.

Weitere geplante Jobtage in diesem Jahr:

