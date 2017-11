Im November können sich Bewerber und Arbeitgeber wieder in Hannover im Heise-Verlagsgebäude über Arbeitsplätze in der ITK-Branche austauschen - und sich einen Eindruck davon verschaffen, wie etwa in den c't-Labors getestet wird.

Es ist wieder soweit: Der IT-Jobtag findet im November nach einer Rundreise durch Deutschland wieder im Heise-Verlagsgebäude in Hannover statt. Am 9. November präsentieren sich Arbeitgeber von 14 bis 19 Uhr im Gebäude der Heise Medien in Hannover mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen. Präsentiert werden dort auch berufsbegleitende Studiengänge aus dem ITK-Segment.

Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich können auf dem IT-Jobtag in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen. Außerdem können sich Interessierte bei Führungen anschauen, was die c't für Testlabore betreibt und wie dort getestet wird.

Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sollten sich lediglich für die Veranstaltung online registrieren

