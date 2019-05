IT-Jobtag in Frankfurt: Am 23. Mai treffen sich Bewerber und Arbeitgeber

In Frankfurt am Main präsentiert sich am 23. Mai eine Vielzahl an interessanten Unternehmen auf dem IT-Jobtag. Mit von der Partie sind MVise, IBM, NTT Data, Bertrandt, AOK Systems, Optiz Consulting, Sandata, Valtech, Collaboration Factory, Deutsche Bundesbank, Klemm & Cie., BWI, Hays, Tecracer, ITSP Services, MSG Services und Jobware, ING, Compeople, Bearing Point und das Bundeskriminalamt. Heise Jobs und Jobware laden interessierte Bewerber von 12 bis 17 Uhr in das IHK-Gebäude am Börsenplatz 4 in Frankfurt am Main ein.

Die Arbeitgeber präsentieren dort ihr Unternehmen und zeigen die neuesten Stellenangebote, bieten Aus- und Weiterbildungsplätze an und informieren über berufsbegleitende Studiengänge aus dem ITK-Bereich. Im direkten Gespräch können sich so Bewerber und Arbeitgeber kennenlernen und sich austauschen.

Außerdem bietet die Personalberatung Jobware einen individuellen Lebenslauf-Check an. Wer möchte, kann auch Bewerbungsfotos erstellen lassen. Zur Stärkung gibt es ein Catering mit leckerem Essen obendrauf. Interessierte können sich für den IT-Jobtag in Frankfurt vorab registrieren. Die Veranstaltung ist gratis.

(olb)