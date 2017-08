Nächste Woche können Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich in Frankfurt am Main in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen

Am 31. August präsentieren sich Arbeitgeber von 14 bis 20 Uhr im IHK-Gebäude am Börsenplatz in Frankfurt am Main mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen. Präsentiert werden dort auch berufsbegleitende Studiengänge aus dem ITK-Segment. Im Rahmenprogramm werden Fachvorträge und eine Karriereberatung geboten und es werden professionelle Bewerberfotos gemacht.

Bewerber und Arbeitgeber aus dem ITK-Bereich können auf dem IT-Jobtag in persönlicher und direkter Atmosphäre zusammenkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sollten sich lediglich für die Veranstaltung hier registrieren.

Weitere geplante Jobtage in diesem Jahr:

Aktuelle Stellenangebote gibt es auch unter heise Jobs. (anw)