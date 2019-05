IT-Jobtag in München: Am 16. Mai treffen Bewerber auf Arbeitgeber

17 Unternehmen wollen sich am 16. Mai in München auf dem IT-Jobtag präsentieren. heise Jobs und Jobware laden für 13 bis 19 Uhr ins Nemetschek-Haus am Konrad-Zuse-Platz 1. MVise, IBM, NTT Data, Bertrandt, AOK Systems, Optiz Consulting, Sandata, Valtech, Collaboration Factory, Deutsche Bundesbank, Klemm & Cie., BWI, Hays, Tecracer, ITSP Services, MSG Services und Jobware sind neugierig auf die Bewerber. Der Eintritt ist gratis.

Die Arbeitgeber zeigen sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment. Die Besucher können ihren Lebenslauf checken, Bewerbungsfotos machen lassen und gut genährt ihre Karriere starten, denn es gibt ein Top-Catering. Registrieren können sich Interessenten hier.

Weitere Jobtage 2019:

11. und 12. Oktober IT-Job-Summit in München

(anw)