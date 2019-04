IT-Jobtag in Nürnberg: Am 9. Mai treffen Bewerber auf Arbeitgeber

Der IT-Jobtag, auf dem Bewerber auf Arbeitgeber treffen können, steuert seine nächste Station an. Am 9. Mai geht es im im Loftwerk in Nürnberg weiter. Von 12 bis 17 Uhr präsentieren sich dort Ferchau Engineering, Volkswagen Group Services, die bayerische Polizei, SanData EDV-Systemhaus, Adesso, Clear Group, ING, Hewlett Packard Enterprise, Codecentric, Habermaass, InfoteamSoftware, Opitz Consulting Deutschland, sepp.med, Sopra Steria und Jobware..



Die Arbeitgeber zeigen sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment. Die Besucher können ihren Lebenslauf checken, Bewerbungsfotos machen lassen und gut genährt ihre Karriere starten, denn sie werden lecker verpflegt.

Weitere Jobtage 2019:

11. und 12. Oktober IT-Job-Summit in München

(anw)