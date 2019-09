IT-Jobtag kommt nach Stuttgart und Karlsruhe

Auf den IT-Jobtagen können Arbeitgeber weiterhin unkompliziert und direkt Job-Interessenten begegnen. Am morgigen 10. September können sie das in Stuttgart tun, kommende Woche am 18. September in Karlsruhe.

In der IHK-Zentrale der Region Stuttgart in der Jägerstraße 30 präsentieren sich von 13 bis 18 Uhr CMT, develop4edu, Bosch, init, msg Services, NTT Data, SSC, cplace, USU, adesso, Hays, Zoi, Bertrandt, InmediasP, Prodware, Opitz Consulting und Jobware den Arbeitsinteressierten mit ihren Angeboten.

Von 12 bis 17 läuft der IT-Jobtag im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe. Als Arbeitgeber zugange werden hier sein: Promatis, Init, Brumel, KRZ, Kenbun, ITK, VBL, Lovion, IPG und Romelag.



Die Veranstaltungen inklusive aller Angebote wie ein Lebenslauf-Check oder Bewerbungsfotos sind kostenlos. Interessierte Arbeitgeber können sich hier anmelden, Job-Interessierte mögen sich für Karlsruhe und für Stuttgart kostenlos registrieren.

Weitere IT-Jobtage 2019:

So ging das 2018 auf dem IT-Jobtag in Frankfurt zu:

(anw)