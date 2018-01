(Bild: Heise Medien)

Wie erstmals im vergangenen Jahr geht auch dieses Jahr der IT-Jobtag auf Tournee. Am 28. Februar gastiert er in Hamburg.

Auch 2018 veranstalten die Online-Jobbörsen heise jobs und Jobware wieder die IT-Jobtage. An zehn verschiedenen Standorten werden zahlreiche namhafte Aussteller aus dem ITK-Segment Ihre aktuellen Stellenangebote vorstellen. Der Auftakt findet am 28. Februar in Hamburg statt. Interessierte Aussteller können bereits buchen.

Die Besucher können unter anderem einen individuellen Lebenslaufcheck der Jobware-Personalberatung kostenlos in Anspruch nehmen und sich ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen lassen. Begleitend zur Jobmesse gibt es jeweils Vorträge rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Karriere.

IT-Jobtage 2018:

