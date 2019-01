IT-Jobtage 2019: Arbeitgeber treffen 13-mal auf Bewerber

Der IT-Jobtag von Heise Medien und Jobware dreht auch in diesem Jahr seine Runde in Deutschland. An 13 Terminen in 11 Städten können sich Arbeitgeber direkt Bewerbern präsentieren. Dazu kommt ein IT-Job-Summit im Oktober in München.

Der erste IT-Jobtag 2019 findet am 27. Februar in Hamburg statt, und zwar im ehemaligen Hauptzollamt, Alter Wandrahm 19-20. Dort zeigen sich unter anderem die Firmen Werum, BearingPoint, Capgemini, Init, Starfinanz und NewYorker.

Die Arbeitgeber präsentieren sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen aus dem ITK-Segment. Der IT-Jobtag wird unter anderem begleitet von Fachvorträgen und Verpflegung. Bewerber können vor Ort kostenlose Bewerbungsfotos vom Profi-Fotografen machen lassen, ebenso wird ein Lebenslaufcheck angeboten.

