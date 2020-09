IT-Jobtage: Arbeitgeber stellen sich in Köln vor

Viele Arbeitgeber suchen auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin IT-Fachkräfte. Fündig werden können sie auf den IT-Jobtagen, die nun wieder einen persönlichen Kontakt ermöglichen – dank neuem Hygienekonzept und großzügigen Räumlichkeiten. Auf der Veranstaltungsreihe von heise jobs und Jobware wird so auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten für Ihre Sicherheit gesorgt.

Attraktive Arbeitgeber (z.B. HUK-Coburg, Volkswagen, YessPress, Bissantz, Astrum IT, Jobware, noris network) in verschiedenen Städten erwarten Sie. Darüber hinaus erstellt unser Fotograf wieder kostenlose Bewerbungsfotos. Registrieren Sie sich vorab, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Los geht es am 10. September in Köln, weiter am 15. September in Nürnberg und am 30. September im Gebäude des Heise-Verlags in Hannover. In Köln sind unter anderem BSI Business Integration Deutschland, das Bundeskriminalamt, BWI GmbH, DEVK Versicherung, GUS Deutschland, HÄVG Rechenzentrum, die Stadt Köln und Itenos an den Ständen vertreten.

(mho)