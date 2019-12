IT-Systeme der Stadt Frankfurt am Main wegen Malware-Befall offline

Die IT-Systeme der Stadt Frankfurt am Main sind derzeit offline. Die Technik sei aus Sicherheitsgründen am Mittwoch heruntergefahren worden, sagte IT-Dezernent Jan Schneider (CDU) am heutigen Donnerstag. "Hintergrund ist eine E-Mail mit Schadsoftware, die an einen Mitarbeiter geschickt wurde". Ob es sich um einen gezielten Angriff handelt, ist unklar. Dazu könne und wolle er derzeit nichts sagen, so Schneider.

hessenschau.de ergänzt Schneiders Angaben um die Information, dass die bislang nicht näher bezeichnete Schadsoftware auf einem Rechner im Bürgeramt Fechenheim entdeckt worden sei. Durch das Herunterfahren der Systeme habe die Stadt verhindern wollen, dass sich der Schädling weiter ausbreitet. Auf Anfrage des Hessischen Rundfunk teilte ein Sprecher der Stadt mit, dass die Systeme "voraussichtlich noch im Laufe des Tages" wieder hochgefahren werden sollen.

"Publikumsverkehr in allen Ämtern nicht möglich"

Von dem Vorfall sind mehrere Angebote und Serviceleistungen betroffen. "Die technischen Probleme dauern an: Auch am Donnerstag sind die städtischen Online-Angebote vorerst nicht erreichbar und der Publikumsverkehr in allen Ämtern nicht möglich", teilte die Stadt in der Nacht auf Twitter mit. So war die Internetseite frankfurt.de am Donnerstag zunächst weiterhin nicht abrufbar.

Auf Nachfrage eines Twitter-Nutzers gab die Stadt an, dass zumindest die telefonische Erreichbarkeit aber nicht beeinträchtigt sei.

