"Ich komme aus der Zukunft": Tesla Cybertruck in "Back to the Future" eingebaut

Elektroautobauer Tesla stellte im November letzten Jahres einen futuristisch aussehenden Pick-up vor: Der als besonders robust ("literally bulletproof") gepriesene "Cybertruck" hat eine verstärkte Stahlkarosserie und gepanzertes Fensterglas und erinnert mit seinem kantigen Design eher an einen Tarnkappenbomber. Ein kanadisches Unternehmen für visuelle Spezialeffekte inspirierte das Aussehen des E-Pritschenfahrzeugs offenbar zu einer Demonstration seiner Fähigkeiten und montierte kurzerhand eine digitale Version des Cybertruck in eine Szene des Kultfilms "Zurück in die Zukunft" ("Back to the Future") von 1985.

In einer berühmten Szene im ersten Teil der Filmtrilogie bestaunt Marty McFly (dargestellt von Michael J. Fox) den ersten Test einer von Dr. Emmett "Doc" Brown (dargestellt von Christopher Lloyd) entwickelten Zeitmaschine, die in einem zu diesem Zweck stark modifizierten Sportwagen-Coupé vom Typ DeLorean DMC-12 steckt. "Doc" steuert den Wagen mit einer Fernbedienung, während sein Hund Einstein hinter dem Lenkrad sitzt, der DeLorean rast auf die beiden zu und verschwindet mit reichlich Feuerwerk erst auf den letzten Metern – das Experiment glückt, der Wagen kehrt anschließend von seiner Testreise eine Minute in die Zukunft zurück.

Die Spezialisten des kanadischen Unternehmens Fort York VFX setzten ein digitales Modell eines Cybertruck anstelle des DeLorean DMC-12 in die Szene ein (ebenfalls modifiziert und wie im Original mit außen verlaufenden Kabelsträngen) und mussten dabei auch die Flammen digital ergänzen, die kurz vor Beginn der Zeitreise an der Front des Fahrzeugs auftreten. Die Integration ist verblüffend nahtlos gelungen, auch der Sound des E-Autos ist gut getroffen – lediglich der Hund Einstein hinterm Steuer fehlt in der überarbeiteten Szene. Dafür gibt es einen neuen Gag: Der DeLorean verliert bei der Zeitreise sein hinteres Kennzeichen, auf dem im Original "OUTATIME" steht (etwa: keine Zeit mehr). In der Cybertruck-Variante steht stattdessen darauf: "LOL GAS" (LOL Treibstoff) – eine bei manchen Tesla-Besitzern beliebte Schmähung von Autos mit Verbrennungsmotor.

Die Filmszene mit dem einmontierten Tesla Cybertruck (Fort York VFX, Universal Pictures)



