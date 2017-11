(Bild: Google)

Wie vor zwei Jahren will der philanthropische Google-Arm die Digitalisierung sozialer Projekte vorantreiben. Insgesamt sollen 4,5 Millionen Euro ausgeschüttet werden.

Google will die Digitalisierung sozialer Projekte fördern und startet gemeinsam mit Partnern erneut seinen millionenschweren Förderwettbewerb "Impact Challenge". Vereine und gemeinnützige Projekte können bis zum 10. Januar 2018 ihre Ideen einreichen.

Mehr soziale Wirksamkeit durch Digitalisierung

Über die Preisvergabe entscheidet neben der Bevölkerung per Online-Abstimmung auch eine prominent besetzte Experten-Jury, unter anderem mit Ex-Tennisprofi Steffi Graf. Insgesamt sollen 4,5 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet werden.

Die große Bedeutung der Digitalisierung für die gemeinnützige Arbeit hat eine Studie der Spendenplattform betterplace.org ermittelt, die auch Partner des Wettbewerbs ist. Eine Befragung unter den über 2000 teilnehmenden Organisationen aus der ersten Runde 2015/2016 ergab, dass 96 Prozent glauben, ihre soziale Wirksamkeit durch Digitalisierung erhöhen zu können. Zugleich sind 90 Prozent überzeugt, dass es in ihrem Sektor erheblichen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung gibt. Der neue Wettbewerb will deshalb dem digitalen Defizit nachspüren und sucht nach innovativen, digitalen Projekten.

Bewerbungen in zwei Kategorien

Bewerben können sich Organisationen in zwei Kategorien. Als "lokale Projekte" können etwa benutzerfreundliche Websites, ein neuer YouTube-Kanal oder eine App antreten, die "lokale oder regionale Wirkung entfalten". Größere und ambitioniertere Ideen können in der Kategorie "Leuchtturm-Projekte" dabei sein. Hier winken Preise bis zu 500.000 Euro.

Google.org ist der philanthropische Ableger des Suchmaschinen-Anbieters. Zu den Partnern gehört neben betterplace.org auch Ashoka, ein Netzwerk für Gründer sozialer Organisationen. Unterstützt wird das Projekt zudem von der Aktion Mensch, dem Roten Kreuz und der Initiative Land der Ideen. Für die Expertenjury haben die Initiatoren neben Steffi Graf auch die Journalistin Dunja Hayali oder den 82-fachen Nationalspieler und Fußballtrainer Arne Friedrich gewonnen. Am 7. Juni 2018 sollen die Gewinner bekannt gegeben werden.

(dpa) / (anw)