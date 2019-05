In eigener Sache: Der Maschinenraum von heise online sucht Verstärkung

Unser Web-Team sucht ab sofort Web-Developer und Fullstack Web-Developer, die die Zukunft unserer Web-Angebote aktiv mitgestalten wollen.

Ob Informatik-Studium, Fachinformatiker-Ausbildung oder selbst erworbene Kenntnisse – wichtig ist uns vor allem erste Berufserfahrung.

Wir nutzen verschiedenste Programmiersprachen, legen Wert auf gute Code-Qualität, Test-Automatisierung sowie Einsatz von DevOps-Praktiken, um unsere Infrastruktur bereitzustellen und zu skalieren.

Dabei orientieren wir uns an grundlegenden Entwurfsmustern für Softwaredesign – beispielsweise der Gang of Four – und bedienen uns moderner Architekturprinzipien. Für das Frontend streben wir die Verwendung der neuesten Web-Standards an und schrecken auch nicht vor der Entwicklung eigener Web-Frameworks zurück.

Wir arbeiten in crossfunktionalen Teams agil mit den Redaktionen, dem Vertrieb und der Anzeigenabteilung zusammen. Wir verbessern Frontend und Backend von heise online kontinuierlich und bauen neue Produkte.

Ob MacBook, ThinkPad oder Dell XPS – unsere Engineers suchen sich ihre Arbeitsgeräte und Werkzeuge selbst aus. Regelmäßige Fortbildungen durch Teilnahme an Konferenzen oder Workshops sind selbstverständlich und erwünscht.

Noch Fragen? Dann sprechen Sie uns gerne direkt an. Alle nötigen Details finden Sie in den Stellen-Ausschreibungen:

(vza)