In eigener Sache: c't-Stories als Podcast – Neue Folge, neue Plattformen

Seit dem Start mit einem ersten Schwung von sieben gelesenen Stories ist eine weitere Geschichte hinzugekommen: In "Schnapp sie alle!" geht es um einen neuen Hype namens SpriteMania GO. Dieses Spiel begeistert nach Art eines bekannten AR-Vorbildes weltweit junge Spieler. Die Mutter eines solchen Gamers versucht, Einfluss auf den Spielablauf zu nehmen – mit unerwarteten Folgen.

Per RSS-Feed kann man die c't-Stories abonnieren. Inzwischen sind sie auch auf Spotify und iTunes zu finden.

Isabel Grünewald und Ulrich Hilgefort, die beiden Stimmen des Story-Podcast, arbeiten bereits an den nächsten Folgen. Dabei können sie auf einen Fundus von hunderten spannender Geschichten zurückgreifen, denn die teils skurrilen, teils fantastischen, eher im Bereich Science-Fiction oder im zeitgenössischen Umfeld angesiedelten Stories zählen seit Jahren zum festen Repertoire der Computerfachzeitschrift. So schnell wird uns der Lesestoff also nicht ausgehen.

Jetzt sind Sie gefragt: Verraten Sie uns Ihren Favoriten unter den im Heft veröffentlichten Geschichten – vielleicht geht Ihre Lieblingsstory ja schon bald als Podcast-Folge online ... (uh)