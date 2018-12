In eigener Sache: c't braucht Verstärkung

c't ist Europas größtes Tech-Magazin. Hinter diesem Erfolg steht eine Redaktion, die mit fachlicher Kompetenz und hohem journalistischem Anspruch über ein weites Spektrum von IT-Themen berichtet. Und diese Redaktion braucht Verstärkung: Wir suchen einen Redakteur (m/w) oder Volontär (m/w) für den Bereich Internet und Anwendungen.

Wenn Sie sich in diesem Bereich auskennen und daran interessiert sind, Ihr Wissen zu vertiefen, wenn Sie Freude am Schreiben haben und wenn Sie Lust haben, den Dingen auf den Grund zu gehen, dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen. Wir können Ihnen einen abwechslungsreichen Job anbieten, in dem Sie neue Produkte testen, interessante Leute kennenlernen und vielen Lesern helfen, ihre Probleme zu lösen. In unserem modernen Medien-Unternehmen schreiben Sie für klassisches Print, für digitale Formate und natürlich Online, Sie erstellen aber auch Beiträge etwa als Video oder Podcast. Und Sie können an spannenden Stories mitarbeiten wie der über das Datenleck bei Amazon.

Falls Sie Interesse haben, c't künftig mitzugestalten und weiterzuentwickeln, finden Sie alle Informationen zur ausgeschriebenen Stelle auf unserer Website, über die Sie sich auch direkt bewerben können: Redakteur (m/w) oder Volontär (m/w) Internet und Anwendungen. (ad)