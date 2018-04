So soll InSight auf dem Mars bohren (Bild: NASA)

Mehrere Sonden und Rover hat allein die US-Raumfahrtbehörde NASA schon zum Roten Planeten geschickt. Jetzt folgt der Lander InSight – und der soll dem Mars noch tiefer unter die Oberfläche schauen als alle Vorgänger.

Puls? Temperatur? Reflexe? Dem Mars steht eine große Untersuchung bevor. "Der erste gründliche Check-Up seiner Vitalfunktionen seit der Planet sich vor 4,5 Milliarden Jahren geformt hat", heißt es von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Durchführen soll die Untersuchung der Lander InSight, der kommenden Samstag an Bord einer Atlas-Rakete von der Vandenberg Air Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien starten und Ende November auf dem Mars landen soll.

Nicht mobil, dafür sensibel

Die rund 650 Millionen Euro teure Mission – die erste, die von der Westküste der USA aus zu einem anderen Planeten startet –, ist auf zwei Jahre angelegt. Eigentlich war der Beginn schon für 2016 geplant. Wegen eines undichten Forschungsinstruments musste der Start damals jedoch um zwei Jahre verschoben werden. Das Design des 360 Kilogramm schweren Landers basiert vor allem auf der Raumsonde Phoenix, die 2008 auf dem Mars landete und einige Monate lang Daten funkte. Anders als beispielsweise der Rover Curiosity kann InSight nicht rollen, sondern bleibt stationär an einem Ort.

Der Lander muss stillhalten, sonst könnten die sensiblen wissenschaftlichen Instrumente kaputtgehen, mit denen er die Vitalfunktionen des Planeten vermessen soll. Eines der zentralen Vorhaben ist die Messung der Temperatur, also des Wärmeflusses. Dafür hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Messgerät entwickelt, das bis zu fünf Meter unter die Oberfläche des Planeten vordringen kann.

Wichtig ist den Experten auch die Messung des Planeten-Pulses. Ein Seismometer registriert Erschütterungen, die etwa durch Beben hervorgerufen werden. Bis zu 100 Marsbeben erwarten die NASA-Wissenschaftler im Lauf der zweijährigen Mission, wahrscheinlich nicht stärker als 6.0 auf der Richter-Skala.

Die Forscher versprechen sich von der Mission aber nicht nur neue Erkenntnisse über den Mars, sondern auch über die Entstehung der Erde. InSight ist in mancher Hinsicht wie eine wissenschaftliche Zeitmaschine, die uns Informationen über die frühesten Entstehungsphasen des Mars vor 4,5 Milliarden Jahren bringen wird", sagt NASA-Manager Bruce Banerdt, der seit mehr als 25 Jahren an der Mission arbeitet. "Das wird uns dabei helfen zu verstehen, wie Gesteinsbrocken sich formieren, etwa die Erde, ihr Mond und sogar Planeten in anderen Sonnensystemen."

Immer voller auf dem Mars

InSight (Abkürzung für Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) wird auf dem Mars bei weitem nicht alleine sein. Seit mehr als 50 Jahren nimmt die NASA den Planeten ins Visier, derzeit rollen unter anderem die Rover Opportunity und Curiosity über den Planeten. Mit Mars2020 steht auch schon der InSight-Nachfolger in den Startlöchern.

Dass eine Marslandung aber aller Erfahrung zum Trotz immer noch eine hochkomplexe Sache ist, erlebte 2016 die europäische Raumfahrtagentur ESA: Ihre Sonde Schiaparelli stürzte infolge eines Computerfehlers beim Landeanflug ab. (Christina Horsten, dpa) / (mho)