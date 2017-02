Seit das Audioaufzeichnungs-Tool Piezo nicht mehr zusätzlich über den Mac App Store verkauft wird, bringt es mehr Umsatz ein – auch wenn die Verkäufe leicht zurückgingen, erklärt das Entwickler-Studio Rogue Amoeba.

Rogue Amoeba hat Einblick in die Verkaufsentwicklung des Audio-Tools Piezo gewährt, das die Entwickler vor einem Jahr aufgrund von “Restriktionen und Begrenzungen” aus dem Mac App Store genommen haben. Die Umstellung auf einen reinen Direktverkauf an Nutzer – statt die App zusätzlich auch über den Mac App Store anzubieten –, habe nur zu einem leichten Rückgang der Verkäufe geführt, erklären die Entwickler, obwohl zuvor rund die Hälfte aller App-Verkäufe im Mac App Store getätigt wurden.

Mehr Umsatz ohne Abgabe an Apple

Trotz der in den anschließenden vier Quartalen etwas geringeren Verkäufe, ist der Umsatz mit der Audio-Software zugleich allerdings gestiegen, da Rogue Amoeba nun nicht mehr den üblichen Anteil von 30 Prozent für jeden Mac-App-Store-Verkauf an Apple entrichten musste. Der Preis des Programms habe sich im gesamten Vergleichszeitraum nicht geändert, auch gab es keine großen Updates oder besondere Aufmerksamkeit, merken die Entwickler an.

In diesem Fall sei klar, dass man Apple gedient habe und nicht Apple dem Entwickler, betont Rogue Amoeba. Der Verzicht auf den Vertrieb über den Mac App Store habe nicht nur die Zahlung der Provision an Apple erspart, sondern auch ermöglicht, die Qualität der Software zu verbessern und zugleich die eigene Arbeit zu vereinfachen. Natürlich bleibt offen, ob die Entfernung anderer Software aus dem Mac App Store zu einem ähnlichen Ergebnis führt.

Mac-App-Store-Rauswurf für Entwickler-Tool Dash ohne finanzielle Auswirkungen

Mehrere prominente Entwickler haben im Verlauf der vergangenen Jahre ihre Software aus dem Mac App Store zurückgezogen und wieder rein auf den Direktvertrieb an Endkungen gesetzt – meist aus Frustration über bestimmte Vorgaben oder Einschränkungen rund um Apples Software-Laden. Jüngst hat auch der Entwickler des Entwickler-Tools Dash mitgeteilt, dass sich sein Umsatz nach dem Rauswurf aus dem Mac App Store sogar erhöht hat. (lbe)