Diesmal bei den etwas anderen Indie- und Freeware-Spieletipps aus der c't-Redaktion: Als Hausmeister für einen totalitären Staat spitzeln, auf der Textkonsole Königreiche errichten und in einer Unterwasserstadt rundenbasiert ums Überleben kämpfen.

In "Beholder" (Windows, macOS, Linux, 10 Euro) wird der Albtraum eines jeden Mieters wahr: Sie spielen einen Hausmeister, der für einen totalitären Staat Bewohne bespitzeln soll. Sie verwanzen Wohnungen, durchsuchen Zimmer und erstellen Profile. Die russischen Entwickler lassen dem Spieler dabei die Wahl: Soll er Verdächtige melden oder Geheimnisse für sich behalten?

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ein puristisches Spielvergnügen für Genrefans: Statt auf bunte Grafiken setzt die kostenlose Königreich-Simulation "WarSim" für Windows auf Texteingabe. Egal, ob man Soldaten rekrutiert, in den Krieg zieht oder die Steuern erhöht, um die Staatskasse zu füllen – alles wird in nüchternen Textnachrichten dargestellt. Trotzdem muss man komplexe Aufgaben bewältigen, denn mit der Größe des Reichs wachsen auch die Probleme. Abgerundet wird die Simulation durch fünf Schwierigkeitsgrade und eine Speicherfunktion.

Im kostenlosen Rundenstrategiespiel "Depth of Extinction " (Windows, macOS) steht die Menschheit mal wieder am Abgrund, die letzten Überlebenden haben sich in Unterwasserstädte zurückgezogen und kämpft ums Überleben. Das Spielprinzip ähnelt dem Klassiker XCOM: Deckung suchen, Befehle geben und den Gegner ins Kreuzfeuer locken. Bei einem Sieg bekommt man Belohnungen und Upgrades. Das Spiel ist als Appetithappen für ein größeres Projekt gedacht, das 2017 erscheinen soll. Aber schon jetzt man Depth of Extinction Spaß, wenn man auf herausfordernde Strategieabenteuer im Pixel-Look steht.

Die neuen Episoden der Spieletipps "c't zockt" finden Sie auch auf c't online und auf unserem YouTube-Kanal:

Wenn Sie über Spiele stolpern, die in diese Rubrik passen, oder Sie gar selbst eines programmiert haben, würden wir uns über eine Mail an ctzockt@ct.de freuen. (vza)