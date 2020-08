Indische Universität begeht Diplom-Abschlussfeier mit 3D-Avataren per App

Am indischen Institute of Technology Bombay (IIT-B) haben Absolventen ihre Abschlussdiplome als 3D-Avatare auf dem virtuellen Campus der Technischen Universität erhalten. Die Universität hatte dazu Virtual-Reality-Apps programmieren lassen, damit die Absolventen sich ein letztes Mal treffen und sehen konnten, bevor sie die Universität verlassen. Die Absolventen konnten vorab Fotos von sich hochladen, sodass daraus realistisch wirkende 3D-Avatare für die Abschlussfeier erstellt werden konnten. Das Event wurde zusätzlich auf einem Nachrichtensender und einem regionalen Fernsehsender ausgestrahlt sowie auf YouTube gestreamt.

"Sie sind die erste Gruppe von Absolventen, die aufgrund der Pandemie extremen Schwierigkeiten ausgesetzt waren", zitiert die Hindustan Times den Direktor des IIT-B Subhasis Chaudhuri. Bis die virtuelle Abschlussfeier stattfinden konnte, war es jedoch ein langer Weg. 20 Experten, die meisten davon von der IDC School of Design, hatten in 5000 Programmierstunden die notwendige Plattform aufgebaut, um den Universitäts-Campus mit seinen Gebäuden virtuell abzubilden. Von den etwa 2400 Absolventen des Jahrgangs sollen etwa 1255 über die mobile App "IIT Bombay Convocation 2020" von zuhause aus an den Feierlichkeiten teilgenommen haben.

Die App ermöglichte neben der Teilnahme an der Übergabezeremonie und den Empfang der Diplome auch einen virtuellen Rundgang über das Campus-Gelände sowie die Möglichkeit, sich mit Freunden und Verwandten virtuell zu treffen. Diejenigen, die keine Möglichkeit dazu hatten, konnten die Zeremonie über zwei Fernsehsender verfolgen, schreibt das IIT-B in einer Mitteilung.

Diplome für Avatare

Als virtuelle Avatare konnten die Berechtigten auf die Bühne gehen und erhielten ihre Urkunden dann vom 3D-Avatar des Universitätsdirektors. Besonders herausragende Absolventen wurden virtuell vom britischen Physiker Duncan Haldane, dem Nobelpreisträger für Physik 2016, geehrt. Sein Avatar wie auch die vieler Avatare der Absolventen waren lebensecht ausgeführt. Dazu hatten die Teilnehmer vorab ein Foto von sich einreichen müssen, damit für jeden ein realistischer Avatar gebaut werden konnte.

Das Video zeigt ab 00:18 die virtuelle Übergabezeremonie eines Absolventen. (Quelle: Chandra Has)





Chaudhuri sagte der Hindustan Times, dass das Institut weltweit Lob für die virtuelle Übergabezeremonie erhalten habe. "Ich bin froh, dass die Zeremonie allen gefallen hat. Wir haben viele Anerkennung aus dem Ausland erhalten, da noch nie jemand eine solche Zeremonie gesehen hat", sagte er.

Ganz allein mit einer solchen Abschlussfeier ist das ITT-B aber nicht: Bereits im April hatte die Business Breakthrough University (BBT) in Tokio (Japan) seine Graduiertenfeier aufgrund der Corona-Pandemie mit Telepräsenz-Robotern durchgeführt, die die Absolventen repräsentierten. (olb)