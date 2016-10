Mindestens von Januar bis Juli wurde Patrick Lagacés Handy überwacht. Der kanadische Journalist wurde nie einer Straftat verdächtigt. Der Skandal erschüttert die Medien des Landes.

Die Polizei Montreals (SPVM) hat monatelang das Mobiltelefon eines Journalisten überwacht, gegen den gar nicht ermittelt wurde. Vielmehr wollte die Polizei Informanten des Journalisten finden. Er heißt Patrick Lagacé und arbeitet für die Zeitung La Presse. Der Skandal erschüttert die kanadische Medienbranche. Der Schock über den Eingriff in den Kern der Pressefreiheit, den Informantenschutz, sitzt tief.



Logo der Stadtpolizei Montreals Bislang war in Kanada kein solcher Fall bekannt geworden. Die SPVM spricht von einer Ausnahmesituation, will aber nicht sagen, dass keine anderen Journalisten in ähnlicher Weise überwacht werden. Die Verantwortlichen verweisen darauf, nicht alle Akten zu kennen. Im Fall Lagacé seien alle Vorschriften beachtet worden.

Tatsächlich wurden von Jahresanfang bis Juli mindestens 24 richterliche Genehmigungen erteilt. Die Meisten stellte laut der Zeitung La Presse die Richterin Josée de Carufel aus Montreal aus. Aufgezeichnet wurden demnach alle Telefonnummern, mit denen Lagacés Handy in Verbindung stand. Zudem wurde die Fernaktivierung der GPS-Funktion bewilligt, um Lagacés vermutlichen Aufenthaltsort zu bestimmen. Davon will die SPVM aber keinen Gebrauch gemacht haben.

Eine weitere Genehmigung ermöglichte den Ermittlern Zugriff auf Lagacés Rufdaten aus dem Vorjahr. Der Großteil der mindestens 24 Genehmigungen diente dazu, Kommunikationspartner Lagacés auszuforschen: Anschlussinhaber, wer die Rechnungen bezahlt und mit welcher Kreditkarte. Edward Snowden nahm den Fall zum Anlass, Journalisten vor Überwachung zu warnen.

Are you a journalist? The police spying on you specifically to ID your sources isn't a hypothetical. This is today. https://t.co/6JtOIb7Q4n pic.twitter.com/p4pURXH4nU