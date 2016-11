(Bild: iwkoeln.de)

Informatiker und IT-Spezialisten zieht es in Deutschland vor allem in den Süden und in die Großstädte.

Informatiker und IT-Experten sind in Zeiten der Digitalisierung stark gesuchte Spezialisten. Sie zieht es offenbar vor allem in den Süden Deutschlands. In Bayern und Baden-Württemberg ist die Informatikerdichte nach einer aktuellen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fast doppelt so hoch wie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein und knapp drei mal so hoch wie in Ostdeutschland. Lediglich Berlin, Bremen und Hamburg schneiden aufgrund ihrer großstädtischen Struktur in der Studie noch besser ab als die Südländer.

Für die Untersuchung ermittelte das IW den Anteil akademischer IT-Berufe an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die so berechnete "Informatikerdichte" liegt bundesweit im Durchschnitt bei 75 von 10.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern. In Bayern und Baden-Württemberg ist sie mit 103 jedoch deutlich höher, in den ostdeutschen Ländern mit 37 wesentlich niedriger. Auch Nordrhein-Westfalen (59), Niedersachsen und Schleswig-Holstein (beide 51) lagen deutlich unter dem Durchschnitt. Etwas besser schnitten Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit je 72 IT-Experten pro 10.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen ab.

Rückstand ländlicher Region wächst

In Großstädten sind bezogen auf die Gesamtbeschäftigung mit 119 nahezu doppelt so viele IT-Experten tätig wie in städtisch geprägten Kreisen (67) und mehr als fünfmal so viele wie in dünn besiedelten ländlichen Kreisen (23). Während die "Informatikerdichte" in beiden ländlichen Kreistypen im Vergleich zum März 2013 um 3 Punkte angestiegen ist, wuchs sie in städtischen Kreisen um 7, in Großstädten um 17 Punkte. "Somit ist der Rückstand ländlicher Kreise auf Großstädte und städtische Kreise in puncto hochqualifizierte IT-Arbeitskräfte nicht nur aktuell beträchtlich, er ist auch in den zurückliegenden drei Jahren nochmals deutlich angewachsen", schreibt das Institut.

Die Potenziale der Digitalisierung in ländlichen Regionen Deutschlands drohten dauerhaft brachzuliegen. Daraus ergebe sich ein gravierendes Rekrutierungsproblem der betroffenen Unternehmen. Die Hochschulen in ländlichen Regionen müssten deutlich mehr als bislang in die Ausbildung von Informatikern investieren. Dabei bestehe die Gefahr, dass manche Absolventen nach dem Examen in die Großstädte oder in attraktivere Bundesländer abwandern. (mit Material der dpa) /

Anzahl der Beschäftigten in akademischen IT-Berufen auf 10.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (anw)