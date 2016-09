Informationen rund um die nächste große Revolution in der Medizin bietet der "Innovators Summit Digital Health" am 30. November 2016 in Berlin. Der Kongress versammelt Branchenvertreter und Vordenker neuer Technologien.

Der Begriff "Digital Health" weist den Weg in neue Technologien für den Gesundheitsmarkt, die die Arbeit von Medizinern, Kliniken, Krankenkassen und Pharmaunternehmen verändern werden. Das Magazin Technology Review lädt deshalb zum "Innovators Summit – Digital Health" am 30. November in Berlin, um einen Überblick über die Möglichkeiten und Chancen dieser Digitalisierungsstrategien zu geben.

Der virtuelle Patient

Auf der Agenda steht unter anderem ein Vortrag des Genetikers Hans Lehrach. Der emeritierte Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin thematisiert den "Virtuellen Patient: Wie das Zusammenspiel von Biomedizin, Big Data und Modellierung das Gesundheitswesen verändert". Des Weiteren berichtet Daniel Sonntag vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) über die "Künstliche Intelligenz in der Medizin: Entlassungsprogramm oder Chance für ein besseres Gesundheitssystem?". Moderierte Workshops etwa zum Thema Data Sharing ergänzen das Programm.

Im Rahmen des Kongresses kürt Technology Review außerdem den Gewinner des Wettbewerbs "Digital Health Pioneers". Mit dem Preis sollen Start-ups und Unternehmer geehrt werden, die mit neuen Ideen das Gesundheitssystem auf eine neue Stufe heben – sei es mit Lösungen für Krankenkassen, Patienten, Ärzte oder Pharmaunternehmen. Software-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Hardware-Technologien. Einsendeschluss von Projekten ist der 9. Oktober 2016. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf www.heise-events.de/tr_health2016. (jle)