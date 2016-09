Jetzt noch Tickets zum Frühbucher-Preis erhältlich: Das Magazin Technology Review lädt ein zum Innovators Summit Energy am 2. und 3. November 2016 in Oberhausen. Das Event widmet sich den Megatrends im Energiesystem.

Noch bis zum 4. Oktober gibt es den Frühbucher-Rabatt auf Tickets für den "Innovators Summit Energy" von Technology Review. Auf dem Kongress am 2. und 3. November 2016 in Oberhausen stehen die Herausforderungen des neuen Energiesystems im Vordergrund. Welche Veränderungen die Digitalisierung und Dezentralisierung mit sich bringen und welche neuen Märkte sich damit öffnen, diskutieren Branchenvertreter, Start-up-Gründer und Wissenschaftler während des Events im Industriemuseum.

Fragen und Antworten zum neuen Energiesystem

Welche Chancen bietet die sektorübergreifende Vernetzung? Wie werden neue Allianzen und Technik den Markt prägen? Welche Entwicklungen kommen auf die Branchen zu? Welche Strategien und Geschäftsmodelle ergeben sich daraus? Über diese Fragen können sich Teilnehmer und Besucher informieren und austauschen.



Zu den Referenten zählen unter anderem Reinhold Achatz, Forschungsleiter bei ThyssenKrupp. Er spricht über die Pläne des Konzerns, mit überschüssigem Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. "Mit dem zusätzlichen Wasserstoff können wir mehr Kohlenmonoxid aus den Hüttengasen in Methangas, in Polymere oder Düngemittel umwandeln. Das ist eine Art der Energiespeicherung, nur eben nicht in Batterien, sondern in Produkten."

Sicherheit im Smart Grid



Vier Roundtables ergänzen das Programm des Innovators Summit Energy mit Themen wie IT-Security: Sicherheit im Smart Grid; Dezentralisierung: Lernen von den neuen Playern im Energiesektor; von Big Data zu Smart Data: Neue Geschäftsmodelle bei strengem Datenschutz; Lastmanagement: Zukunftsmodell oder Übergangslösung?