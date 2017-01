(Bild: Inrix)

Amazons Sprachdienste sollen künftig auch in die offene OpenCar-Architektur eingebunden werden.

Inrix, Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil, integriert Amazon Alexa in OpenCar, seine Plattform für Apps im vernetzten Auto. Mit dem Cloud-basierten digitalen Sprachassistenten Alexa sollen Fahrer in ihrem mit OpenCar ausgestatteten Automobil ab der zweiten Hälfte des Jahres 2017 per Stimmaktivierung zugreifen können auf Musik von Amazon Music, Hörbücher von Audible und die Inrix-Fahrerdienste wie aktuelle Verkehrs-, Park- und Wetterinformationen sowie die neuesten Schlagzeilen und Sportergebnisse. Das gab Inrix nun auf der CES in Las Vegas bekannt.

Außerdem entwickelt Inrix eine Alexa-Skill, mit der Nutzer von zu Hause aus mit ihrem vernetzten Auto Kontakt aufnehmen können sollen. Anwender sollen mit ihren Amazon-Echo- oder Echo-Dot-Geräten in Kürze aktuelle Verkehrsinformationen abfragen, die Fahrtdauer zum Ziel ermitteln sowie freie Parkplätze suchen und vor Fahrtantritt reservieren können. Informationen zu Fahrtrouten oder Straßenbedingungen können direkt von Zuhause aus an mit OpenCar ausgestattete Automobile gesendet werden.

Inirx OpenCar ist eine offene Plattform für Apps im vernetzten Automobil, mit der Drittanbieter Inhalte für verschiedene Marken bereitstellen können. OpenCar verspricht eine konsistente und komfortable Benutzerführung für den Fahrer sowie marken-, modell- und regionalspezifische Schnittstellen für Automobilhersteller. Zurzeit sind 2250 Entwickler bei Inrix OpenCar registriert. Einige Anwendungen stehen derzeit zur Verfügung, wie zum Beispiel Audiostreaming und Entertainment, Stadtführer, Echtzeit-Informationen zu freien Parkplätzen sowie Kartierungs- und Reservierungsdienste. (sha)