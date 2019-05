Instagram und WhatsApp: Kauf mich!

Auf der Facebook F8 hat das Unternehmen neue Shopping-Funktionen für seine Dienste Instagram und WhatsApp angekündigt. Firmen können Ihre Produkte in den Apps direkt zum Kauf anbieten. Der Kaufprozess läuft dabei vollständig in der jeweiligen App ab.

Anbieter können Ihre Produkte mit "Instagram Shopping für Creator" in Zukunft direkt in Ihren Instagram-Posts markieren, sodass Kunden nur noch antippen müssen, um sie zu kaufen. Dazu gibt es ein neues Einkaufstaschensymbol im Interface. Den Kaufvorgang vollziehen die Kunden dann direkt in der App, inklusive der Adresseingabe und der Auswahl des Versanddienstes. Für den Anfang will Facebook die Funktion mit wenigen Instagram Creators testen und die Funktion dann ausweiten. Unter den Anbietern sind unter anderem Vogue, Gigi Hadid und diverse Kardashians.

Die Erweiterung von WhatsApp-Business nennt sich "Business Catalogs" und ist eine Erweiterung der bekannten WhatsApp-Business-Plattform. Sie ermöglicht Unternehmen Ihre Produkte aufzulisten und die Kunden so direkt zum Kauf zu animieren. (mls)