(Bild: Wokandapix)

Instagram-Accounts mit kurzen Namen sind heißbegehrt – auch bei Hackern. Eine verbesserte 2-Faktor-Authentifizierung soll die Nutzer besser absichern.

Doppelt hält bekanntlich besser, gerade in Sicherheitsdingen. Deshalb arbeitet Instagram an einer 2-Faktor-Authentifizierung (2FA), die ohne SMS auskommt. Denn die jetzige 2FA mit SMS ist nicht unbedingt sicher: Angreifer missbrauchen die Telefonnummern-Mitnahme, um eine Nummer einer anderen SIM-Karte zuzuordnen. Sie rufen dazu bei dem Mobilfunk-Anbieter an und überzeugen den Support-Mitarbeiter, die Portierung vorzunehmen. Dabei nutzen die Angreifer "Social Engineering", spionieren also das persönliche Umfeld des Opfers aus, um dessen Identität vortäuschen zu können.

In den USA passiert dieser "Port-out Scam" (auch bekannt als SIM-Swapping) inzwischen regelmäßig, schreibt das Onlinemagazin Motherboard. Über die Telefonnummer lässt sich das Instagram-Passwort zurücksetzen – so können Angreifer schließlich den Account übernehmen. Besonders begehrt sind Konten mit (sehr) kurzen Nutzernamen.

2FA mit Google Authenticator

"Extra-Sicherheit für deinen Account": So sieht die verbesserte 2FA von Instagram aus. Öffentlich zugänglich ist sie aber noch nicht. (Bild: TechCrunch

Mit der kommenden 2FA ohne SMS will Instagram seine Nutzer besser vor solchen Angriffen schützen. Der zweite Faktor ist dann eine Sicherheits-App wie der Google Authenticator. Der von der App ausgespuckte Code kann nicht auf anderen Mobilgeräten erzeugt werden; es hilft also nichts, die Telefonnummer auf eine andere SIM-Karte übertragen zu haben. Die Gauner müssten schon das Smartphone erbeuten.

Noch ist die 2FA nicht öffentlich, Jane Manchun Wong hat die Funktion im Quellcode der Android-App entdeckt, berichtet Techcrunch. Gegenüber dem Onlinemagazin bestätigte ein Instagram-Sprecher, dass die 2FA ohne SMS kommen wird, einen Zeitpunkt nannte er aber nicht. "Wir verbessern weiterhin die Sicherheit von Instagram-Konten, inklusive einer Stärkung der 2-Faktor-Authentifizierung." Die jetzige SMS-basierte Technik gibt es seit 2016, als Instagram 400 Millionen Nutzer hatte; heute sind es eine Milliarde Menschen. (dbe)