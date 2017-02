(Bild: dpa, Andrej Sokolow)

Ein Fehler in Intel-Prozessoren der Famile Atom C2000 sorgte bereits für Ausfälle bei Cisco-Systemen. Nun scheinen auch Netzwerkspeicher und WLAN-Controller betroffen.

Derzeit mehren sich Ausfälle von Intel-Prozessoren der Serie Atom C2000. Einige sollen nach nicht einmal 12 Monaten Betrieb den Dienst versagen. Nachdem vor kurzem Probleme mit Cisco- und Meraki-Systemen bekannt wurden, scheinen nun auch NAS- und WLAN-Controller mit der Prozessorserie auszufallen.

In einem am Samstag veröffentlichen Statement von Synology schreibt die Firma, dass man sich des Fehlers in der Prozessorreihe bewusst ist. Dieser würde jedoch nur nach nach "anhaltender hoher Auslastung" auftreten, ein Datenverlust oder Sicherheitsrisiken seien nicht zu befürchten. Synology konnte wohl keine höheren Ausfallraten bei C2538-Prozessoren im Vergleich zu anderen Prozessoren feststellen, verlängert aber dennoch die Garantie der Geräte, die den genannten Intel-Prozessor nutzen.

Kulante Regelung

Netgear hat gegenüber c't bestätigt, dass in den Netzwerkspeichern ReadyNAS 3130 und ReadyNAS 3138 sowie in den WLAN-Controllern WC7500 und WC7600v2 betroffene Intel-SoCs stecken.

Die Firma untersucht noch, wie hoch das Ausfallrisiko ist und hofft, binnen einer Woche registrierten Kunden und Wiederverkäufern Auskunft geben zu können. Netgear Deutschland geht von einer sehr kulanten Regelung für die Kunden aus. (amo)