Intel Comet Lake-U: Neues Prozessor-Topmodell für Notebooks

Intels Mobilprozessorfamilie Comet Lake-U besteht bisher aus sechs CPUs, darunter nur ein Modell mit sechs Rechenkernen (Core i7-10710U). Die Serie dürfte bald ein neues Topmodell in Form des Core i7-10810U erhalten, das Intel selbst in einer sogenannten Product Change Notification (PCN) aufführte.

Das Dokument hat der Chiphersteller zügig wieder entfernt, Screenshots liefert unter anderem die Webseite Anandtech. Intel gab in der PCN die Öffnung einer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam bekannt, in der CPU-Dies auf ihre Träger gelangen und getestet sowie verpackt werden. Den Core i7-10810U verbaut Lenovo in seinem kommenden Premium-Business-Notebook X1 Carbon Gen 8. Laut Spezifikationen schaltet Intel beim Prozessor vPro-Funktionen unter anderem für die Fernwartung frei – kein anderes Core-i-10000-Modell beherrscht derzeit vPro.

Der Core i7-10810U soll genauso wie der Core i7-10710U mit sechs Rechenkernen, 12 Threads dank Hyper-Threading, 12 MByte Level-3-Cache und Taktfrequenzen von 1,1 bis 4,7 GHz daherkommen. Da Intel Prozessoren mit höheren Nummern normalerweise mindestens höhere Taktfrequenzen spendiert, könnte der Core i7-10810U im Betrieb einen höheren Turbo erreichen.

Neuauflage mit effizienterem Speicher

Der Core i7-10810U kommt laut Intels Dokument noch im alten A0-Stepping daher, der Prozessor kann also mit DDR4-2666- und LPDDR3-2133-RAM umgehen. Intel bestätigte gegenüber Anandtech bereits, dass die Produktion eines aktualisierten K1-Steppings mit LPDDR4X-Unterstützung begonnen hat. Dieser Speicher ist schneller und sparsamer als DDR4 und LPDDR3, muss allerdings zwingend verlötet werden, ist also nicht erweiterbar. Bisher kann lediglich die Schwesterserie Ice Lake-U (Core i-1000G) mit LPDDR4X-3733-RAM umgehen.

Lesen Sie auch Ryzen 4000: AMDs Achtkern-Prozessoren für Notebooks im Detail

Samsung bietet laut der Webseite Gizchina in China eine 2020er-Neuauflage des Galaxy Book Ion mit Comet Lake-U an, in dem LPDDR4X- statt DDR4-RAM verbaut ist. Die Akkulaufzeit steigt dadurch laut Herstellerangaben von bis zu 20 auf 22 Stunden. (mma)