Die US-Ladenkette Micro Center hat die Preise vieler Intel-Prozessoren erheblich reduziert - wenige Tage vor der Einführung der ersten AMD-Ryzen-CPUs.

Wer in einem Ladengeschäft der US-Kette Micro Center einen von Intels aktuellen Core-i7-Prozessoren kauft, kann derzeit einiges sparen: Das Kaby-Lake-Flaggschiff Core i7-7700K bekommt man dort jetzt für 299 US-Dollar; andere Händler verlangen für diesen Chip rund 350 US-Dollar. Das befeuert Gerüchte über Preissenkungen für Intel-Prozessoren angesichts des bevorstehenden Starts des AMD Ryzen 7.

Die aktuelle Preisliste auf dem Intel-Server stammt indes vom 3. Januar 2017; auch die Preisangaben auf ark.intel.com haben sich seither nicht verändert. Somit verkauft Micro Center den erwähnten Core i7-7700K um rund 40 US-Dollar billiger als Intels Preisempfehlung. Den Achtkerner Core i7-6900K bietet Micro Center derweil für 1000 US-Dollar an, während Intel 1089 US-Dollar für die "Tray"-Version dieser CPU ohne Einzelverpackung und Garantie nennt.

Die von Micro Center ausgelobten Preisabschläge gelten freilich nur im Vergleich zu früheren Preisen desselben Händlers; so wurde der Core i7-6900K angeblich um 200 US-Dollar billiger, während man ihn anderswo ohnehin schon für 1050 US-Dollar bekäme, also für "nur" 50 US-Dollar mehr.

Derzeit ist also unklar, ob Micro Center kommenden Preisabschlägen von Intel vorgreift oder die Aufmerksamkeit um AMD Ryzen geschickt für Werbung in eigener Sache nutzt. Die günstigen CPU-Preise gelten jedenfalls nur bei Abholung im Ladengeschäft, nicht beim Versand. Und der Verkauf ist auch auf einen Prozessor pro Person beschränkt. Wie in den USA üblich, kommen je nach Bundesstaat auch noch unterschiedliche Umsatzsteuern (VAT) hinzu. (ciw)