Quantencomputer kommen einer breiten Nutzung für reale Anwendungen immer näher. Intel produziert jetzt einen Chip mit 17 supraleitenden Qubits, der auf einem konventionellen Prozessor basiert.

Der Halbleiter-Hersteller Intel hat mit der Produktion von Chips für Quantencomputer begonnen. Die neue Hardware ist noch zu empfindlich, um viel echte Arbeit leisten zu können, aber sie liefert ein starkes Signal dafür, dass die Technologie Anwendungen in der realen Welt näher kommt. "Wir bringen Quantencomputer aus dem akademischen Raum in den Halbleiter-Raum", sagt Jim Clarke, Leiter für Quanten-Hardware bei Intel. Entwickelt wurden die Chips in einem Intel-Forschungszentrum in Oregon, die Produktion läuft in Arizona, berichtet Technology Review online in "Quantenchips vom Fließband".

Intel ist bei Quantencomputern relativ spät eingestiegen, doch das Unternehmen setzt darauf, dass seine Fertigungserfahrung ihm dabei helfen kann, zu den Konkurrenten aufzuschließen oder sie zu überholen. Laut Clarke hat Intel im Jahr 2014 entschieden, sich auf Quantencomputer zu konzentrieren, und war dabei der Ansicht, den Fortschritt mit bestehenden Produktionsmethoden beschleunigen zu können. "Intel ist der einzige Mitspieler, der über fortschrittliche Technologien für Produktion und Packaging verfügt", sagt Clarke.

Die Fähigkeiten von Quanten-Chips werden immer besser, so dass sie irgendwann einen Punkt erreichen dürften, ab dem bestimmte Berechnungen mit ihnen weitaus schneller werden. Hartmut Neven, Leiter des Quantencomputer-Projekts bei Google, hat zum Beispiel angekündigt, dass sein Unternehmen bis zum nächsten Jahr ein System mit 49 Qubits bauen wird. Eine solche Maschine könnte Berechnungen vornehmen, die sich auf einem konventionellen Supercomputer nicht mehr simulieren lassen. Von da an wäre die so genannte Quanten-Überlegenheit erreicht.

