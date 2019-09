Intel hat angeblich wieder Lieferprobleme bei den 14-nm-Prozessoren

Intels Kapazitätsengpässe bei der 14-Nanometer-Fertigung sollen auch im Herbst 2019 noch nicht beseitigt sein. Im Gegenteil: PC-Hersteller stellen sich einem Medienbericht zufolge auf eine neue Lieferknappheit ein.

Die taiwanische Webseite Digitimes geht konkret auf Notebook-Hersteller ein, welche die Vorstellung neuer Mobilgeräte verzögern könnten, bis Intel wieder mehr 14-nm-Prozessoren liefern kann. Mit Comet Lake-U stellte Intel kürzlich seine jüngste Mobile-Generation vor, welche die Anzahl der Rechenkerne von vier auf sechs steigert. Für Gaming-Notebooks bietet Coffee Lake-H inzwischen acht Rechenkerne. Mit den steigenden Kernzahlen bei gleichbleibender Fertigungstechnik werden die Siliziumchips größer – pro Wafer lassen sich weniger Prozessoren fertigen.

In der Vorweihnachtszeit werden traditionell besonders viele Notebooks verkauft. Die Hersteller bringen im Herbst ihre neuen Modelle in den Handel. Entsprechend gehen bei Intel mehr Prozessorbestellungen ein.

Weniger 14-nm-Kapazitäten wegen 10-nm-CPUs

2018 erhöhte Intel seine Lieferkapazitäten von 14-nm-Prozessoren durch eine teilweise Rückrüstung der damals problembehafteten 10-nm-Fertigung auf die alte Technik. Inzwischen läuft der 10-nm-Prozess für die mobilen Ice-Lake-U-CPUs, sodass wieder weniger Fertigungsanlagen für die 14-nm-Modelle zur Verfügung stehen.

Laut Digitimes könnte Intel in China ab 2020 Marktanteile an die dort ansässigen ARM-Chiphersteller verlieren. Im Westen stellten die Notebook-Hersteller dieses Jahr vermehrt Geräte mit einer Ryzen-APU und einer GeForce-Grafikkarte vor. AMD soll sogar einen Auftrag für Microsofts Surface Laptop 3 in der 15-Zoll-Variante erhalten haben – dort werfen die kolportierten acht Rechenkerne jedoch Fragen auf. (mma)