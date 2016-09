(Bild: dpa, Frank Leonhardt)

Eine Nachfragewelle auf dem PC-Markt soll dafür verantwortlich sein, dass der Chiphersteller wohl das erste Mal seit gut zwei Jahren seine Vorhersage verbessern kann.

Nach einer Korrektur seiner Prognose erwartet der Halbleiterhersteller Intel für das dritte Quartal 2016 statt 14,9 Milliarden US-Dollar plus/minus 500 Millionen nun 15,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, mit einer Unsicherheit von 300 Millionen. Den Zuwachs erklärt das Unternehmen mit einer größeren Nachfrage auf dem PC-Markt, die sich unter anderem auf das Ende des kostenlosen Windows-10-Upgrades zurückführen lasse. Eine Reihe Kunden mag das Ende des Upgrade-Zeitraums zum Anlass für einen Neukauf genommen haben, statt Microsofts Aktualisierungsangebot anzunehmen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist es das erste Mal seit über zwei Jahren, dass Intel seine Vorhersage derartig nachbessert, da das Interesse an PCs dank Smartphones und Tablets zuletzt rückläufig war und Intel eher in diesem Segment zu Hause ist. Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner hatte erst im Juli 2016 verkündet, dass die die weltweite Zahl verkaufter PCs bereits im siebten Quartal in Folge gesunken sei, konnte allerdings Zeichen für eine leichte Entspannung der Lage ausmachen.

Um die Abhängigkeit vom PC-Markt zu schwächen, versucht Intel wohl, als Zulieferer für Apple eine bessere Position zu erlangen. Gerüchte dazu gibt es schon seit einer Weile, in einem Teardown des iPhone 7 hat das kanadische Unternehmen Chipworks nun eine entsprechende Plattform aus RF-Transceivern, Basisbandmodem und einer integrierten Schaltung für RF-Power-Management gefunden. (jul)