Intel plant wohl Core i-10000: Nach 9 kommt 10

Vermutlich wird Intel den Prozessoren der zehnten Core-i-Generation Typenbezeichnungen mit Ziffernfolgen ab 10.000 verleihen, also Core i9-10000, Core i7-10000, Core i5-10000 und Core i3-10000. Darauf deuten unter anderem Informationen aus Benchmark-Datenbanken hin, in denen Werte von Messungen an Vorserienprodukten der Baureihe "Comet Lake" auftauchten.

Nach Informationen aus Asien wurden Prozessorbezeichnungen wie Core i5-10210U für einen Quad-Core mit 15 Watt Thermal Design Power (TDP) entdeckt. In der 10. Core-i-Generation werden aber auch Sechskerner mit nominell 15 Watt erwartet, beispielsweise ein Core i7-10710U.

Spekulationen um Comet Lake

Comet Lakes für Notebooks dürften als U-Typen mit 15 Watt (CML-U) und H-Typen mit 45 Watt (CML-H, bis zu 10 Kerne) noch 2019 starten. Kürzlich hatten angebliche Roadmap-Informationen von Dell zu Spekulationen geführt, laut denen Comet-Lake-Chips für Desktops möglicherweise erst 2020 folgen.

Doch dabei ging es letztlich ausschließlich um vPRO-Chips für Business-Notebooks und gewerbliche Bürocomputer (Corporate Desktop, Stable Image Platform Program/SIPP). Diese länger lieferbaren Varianten starten oft erst Monate nach den ersten Vertretern ihrer jeweiligen Baureihe.

Ein Core i9-10990K mit 10 Kernen für Desktop-PCs könnte daher trotzdem rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommen.

10-nm-CPU noch 2019 - für Notebooks

Bei der Präsentation der Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag hatte Intel-CEO Bob Swan betont, dass die lange verzögerte 10-nm-Fertigungstechnik nun besser liefe als erwartet und man 2019 etwas mehr 10-nm-Chips liefern wolle als gedacht. Dabei geht es aber wiederum vor allem um "U"-Typen für schlanke Notebooks.

Nach weiteren Spekulationen sollen diese Ice-Lake-U-(ICL-U-)Typen höchstens vier CPU-Kerne haben, aber die deutlich verbesserte Gen11-GPU mit bis zu 64 statt 24 Execution Units. Für diese Ice-Lake-Mobilprozessoren kursieren Modellbezeichnungen wie Core i7-1065G7, Core i5-1035G7 und Core i5-1035G4, je nach Leistungsklasse von CPU und GPU.

(ciw)