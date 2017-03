Ein Lasersystem soll in den USA bald eingewanderte Insekten töten, die sich anders kaum kontrollieren lassen. Eigentlich wurde es zur Bekämpfung von Mücken entwickelt, die in armen Ländern Malaria übertragen.

Zitrusfarmer in Florida haben schwer mit einem aus Asien eingewanderten Insekt zu kämpfen: Der asiatische Zitrusblattfloh verbreitet eine Krankheit, die das Reifen ihrer Früchte verhindert. Bisher war er recht "erfolgreich" damit und hat die Produktion von Orangen in dem US-Bundesstaat auf das Niveau von 2005 gedrückt. Das vom früheren Microsoft-Technikchef Nathan Myhrvold mitgegründete Unternehmen Intellectual Ventures will deshalb in diesem Sommer ein System testen, das den Schädling erkennt und mit Laserstrahlen tötet, berichtet Technology Review online in "Laser gegen Insekten".

Es wird der erste Praxistest für ein Gerät sein, das eigentlich zur Bekämpfung von Malaria übertragenden Mücken in armen Gegenden auf der Welt entwickelt wurde. Erst einmal muss aber die Hürde zum kommerziellen Einsatz genommen werden. "Wir haben das Ziel noch nicht aufgegeben", sagt Jeremy Salesin, der die Kommerzialisierung der Technologie leitet. "Aber um den dafür nötigen Kostenpunkt zu erreichen, brauchen wir eine große Zahl von Einheiten und ein Gerät, bei dem es sich nicht mehr um die erste Generation handelt."

Intellectual Ventures hat inzwischen den vierten Prototypen seines so genannten Photonic Fence entwickelt. Im Sommer soll er in Florida zunächst gegen die Zitrusblattflöhe eingesetzt werden, die sich in einem so genannten Screen House befinden, einer Art Zelt mit Wänden aus feinen Netzen. Wenn sich dabei zeigt, dass das Gerät nicht auch Bienen tötet, soll es anschließend als Ersatz für eine der Zeltwände dienen und erstmals Zitrusblattflöhe angreifen, die sich frei bewegen können. Später sollen mehrere der Geräte zusammen einen Ring um Zitrusbäume bilden. (sma)