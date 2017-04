(Bild: Screenshot)

Das Hamburger Unternehmen FlyNex hat anlässlich der neuen Drohnenverordnung die frei zugängliche Karte map2fly entwickelt.

Unter map2fly.de kann jeder Drohnenpilot jetzt kostenlos für ganz Deutschland nachschauen, welche Auflagen für seinen individuellen Drohnenaufstieg gelten – und allgemein die Auswirkunden der neuen Verordnung zur Regelung des Betriebes von unbemannten Fluggeräten nachvollziehen. Das verspricht das Hamburger Unternehmen FlyNex, das die aktuell noch in einer Betaversion verfügbar Karte anässlich der neuen Drohnenverordnung entwickelt hat.

Map2fly ermöglicht es unter anderem, die individuelle Flughöhe anzugeben und auf dieser Grundlage sowohl zu beachtende Lufträume als auch Hindernisse am Boden anzuzeigen – darunter Hubschrauberlandeplätze, Wohngebiete und Kraftwerke. Mit einem Rechtsklick auf die Karte bekommt man die daraus resultierenden Auflagen angezeigt. Auf die entsprechend benötigten Genehmigungen wird ebenfalls individuell verwiesen.

"Drohnenpiloten wollen einfach fliegen"

Ziel sei es laut Geschäftsführer Andreas Dunsch, jedem Bürger und Drohnenpiloten in Deutschland schnell und unkompliziert eine Erstinformation zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund des umfangreichen Regelkatalogs habe die Rechtssicherheit oberste Priorität, um Drohnenpiloten vor der Zahlung von etwaigen Rechtsfolgen oder Bußgeldern zu schützen. "Drohnenpiloten wollen einfach fliegen und sich vorher nicht lange mit dem Studium von Gesetzestexten und Verwaltungsvorschriften beschäftigen“ so Dunsch. So wüssten etwa 65 Prozent der Bürger momentan nicht, welche Regelungen wann und wo gelten.

In naher Zukunft plant FlyNex nach eigenen Angaben, die Karte in eine digitale Umgebung einzubetten, um den kompletten Einsatz von Drohnen in Unternehmen – von der Aufstiegsplanung über den eigentlichen Einsatz bis hin zur Auswertung der gewonnenen Daten – zu ermöglichen. (nij)